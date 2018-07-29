Воскресенье, 29 Июля 2018 года
19:54:11 МСК

National Interest: «Т-80 – это не шутка»

Политика

Автор отмечает, что модель не была запущена в серийное производство

National Interest: «Т-80 – это не шутка»
Иллюстрация: Vitalykuzmin.net
Т-80У

Вашингтон, 29 июля 2018, 19:20 — REGNUM  Российский танк Т-80 рано списывать со счетов, несмотря на появление платформы «Армата», пишет The National Interest в статье «Т-80 — это не шутка».

Издание отмечает, что Т-80 с газотурбинной силовой установкой лучше подходит к климату в России, и он готов к бою через минуту после запуска.

Также в статье перечисляются различные модификации Т-80У, в т. ч объект 640 «Черный орел». Машина обладала удлиненными корпусом и шасси, что усиливало лобовую броню, и была оснащена более совершенным автоматическим механизмом заряжания. Автор отмечает также, что модель в серийное производство запущена не была.

Кроме того, Минобороны РФ объявило о возможном обновлении модели Т-80УЕ1.

Сообщения о том, что Т-80 якобы устарел, существенно преувеличены, заключает автор статьи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить