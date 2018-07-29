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Путин: ВМФ РФ в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов

Политика

29 июля в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Путин: ВМФ РФ в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов
Максим Додонов © Красная Весна
Корабли ВМФ на рейде в Кронштадте

Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 17:50 — REGNUM  26 новых кораблей и судов, из которых четыре будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр», получит Военно-морской флот (ВМФ) России в 2018 г. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин во время своего выступления на торжественном приеме, который прошел по случаю Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

«За 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов», — сказал российский лидер.

Путин также добавил, что в текущем году на флот уже поступило три судна обеспечения, четыре надводных корабля и один противодиверсионный катер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, который принимал президент страны Владимир Путин. В торжественном смотре приняли участие более 40 кораблей и катеров, а также более 4 тыс. моряков.

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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