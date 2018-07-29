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Митингующие напали на полицейских после принятия нового закона в Индии

Политика

В индийском штате Манипур в результате нападения толпы на полицейских ранены 10 человек

Импхал, Индия, 29 июля 2018, 16:29 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Джагран», в районе Джарибам штата Манипур протестующие против нового закона пытались утроить сидячую демонстрацию, которая вскоре вылилась в открытое столкновение с органами правопорядка. В результате, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули, пострадали шестеро полицейских и четверо демонстрантов.

Законом, вызвавшим беспорядки, стал закон о национальной безопасности Манипура, который был принят законодательным собранием штата.

Согласно новому закону, ужесточается контроль над въездом и выездом из штата для всех кроме коренных манипури и ряда этнических меньшинств, исконно проживающих на территории штата.

Манипур находится в Восточной Индии, и на его территории проживает большое количество бангладешцев и рохинджа. Также штат является транзитным коридором между странами.

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