Правительство Индии рассмотрит вопрос о растущем влиянии Китая

Нью-Дели, , 16:23 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Джагран», пресс-секретарь ИНК (Индийский национальный конгресс) Рандип Сурджевала выразил обеспокоенность тем фактом, что правительство Индии в своей внешней политике не уделяет должного внимания проблеме растущего влияния Китая в том числе и военного на спорных территориях.

Он также заявил, что даже в докладе одного из комитетов Конгресса США по ситуации в Докламе подчёркивается, что Китай добился военного преимущества на этой территории и ежедневно собирает там разведывательную информацию.

Особо он отметил, что правительство Индии закрывает глаза на активность Китая в южной части плато. Например, на саммите БРИКС премьер-министр Нарендра Моди на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином даже не поднял вопрос о Докламе и в частности о постройке китайской дороги на границе около Силигури.

Рандип Сурджевала также заявил, что у Китая нет дипломатических отношений с Бутаном, однако он все же проводит переговоры с лидерами Бутана о ситуации на спорных территориях без участия Индии, и это является серьезным упущением индийской дипломатии.

Лидер Конгресса потребовал от правительства сформировать четко определённую и жесткую позицию по данному вопросу.