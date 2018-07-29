Эрдоган: Турция не будет поддерживать санкции США против Ирана

Анкара, , 15:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не собирается поддерживать санкции США против Исламской Республики Иран, так как Анкара заинтересована в приобретении иранского газа. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что он предупреждал прошлого президента США Барака Обаму и нынешнего — Дональда Трампа о том, что Турция закупает газ у Ирана и эти поставки критически важны для турецкой экономики.

«Если остановить эти поставки, кто предоставит голубое топливо Турции?» — задает риторический вопрос Эрдоган.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон «работает» со странами — импортёрами иранской нефти и газа, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья у Тегерана.