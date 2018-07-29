Нельзя превращать «безвизовый обмен» в акт японской пропаганды отъема Курил

Анатолий Кошкин, , 17:29 — REGNUM

Информационный сайт «Русская весна» опубликовал статью «Отобрать у русских Курилы! Масштабная борьба Японии и антироссийская истерия». Хотя заголовок кому-то может показаться излишне алармическим, поставленные в публикации вопросы не праздные, а авторы обращают внимание на существенную идеологическую проблему так называемых «безвизовых» поездок японских граждан на Курильские острова, а жителей этих островов в Японию на основе взаимности.

Напомним, что идея «безвизовых» обменов родилась в ходе посещения Михаилом Горбачевым Японии с официальным визитом в апреле 1991 года, и ее реализация стала символом подвижек в сторону улучшения советско-японских отношений. Такое решение явилось определенной победой японской стороны, ибо, пусть косвенно и на принципе взаимности, но Москва признавала южные Курилы, на которые упорно претендует официальный Токио, особой территорией.

С другой стороны, конечно же, принятое решение отвечало интересам и чувствам бывших жителей Курильских островов, обращавшихся с просьбами позволить им регулярно посещать могилы погребенных на островах родственников. С учетом особого отношения японцев к поминовению усопших введенный «безвизовый» порядок являлся гуманной мерой, против которой трудно возражать, особенно учитывая весьма преклонный возраст бывших японских жителей Курил.

Заметим, однако, что сложности с посещением могил создавались не советскими, а японскими властями. Москва не препятствовала посещению Курильских островов гражданами Японии на обычных основаниях, при получении советских въездных виз в установленном порядке. Проблема состояла в том, что МИД Японии фактически запрещал японцам в установленном порядке посещать эти территории, считая их «своими». Получение же советских виз рассматривалось японскими политиками и чиновниками как признание суверенитета СССР над Курильскими островами.

Как отмечает «Русская весна», с апреля 1992 г. по настоящее время на Кунашире, Итурупе и островах Малой Курильской гряды в рамках безвизовых обменов побывало 18,5 тысяч японских граждан. Японию посетило 8,5 тыс. россиян — жителей Кунашира, Шикотана и Итурупа. Ожидалось, что «такое решение снизит накал территориальных претензий со стороны Японии и поспособствует развитию двухсторонних отношений». Но двадцатилетняя практика показала, что эти ожидания не оправдались.

Хорошо зная ситуацию с «безвизовыми обменами» и по российским, в основном сахалинским, и японским источникам, не могу не согласиться с мнением авторов статьи о том, что «японское руководство по-своему трактует жест доброй воли России и использует его для лоббирования своих реваншистских взглядов».

Если в первые годы после начала таких обменов японская сторона проявляла заботу о том, чтобы воздерживаться от прямой пропаганды притязаний на острова среди их жителей, то в последнее время всё больше сообщений о том, что такая пропаганда активизируется. «Предполагалось, что большую часть туристов с японской стороны будут составлять бывшие жители указанных островов и их родственники. На практике лишь малая часть из японских туристов стремится посетить памятные для них места. Большинство из них пользуется данной возможностью в угоду своим политическим амбициям. Так, например, в июне 2003 г. на Курилы прибыла делегация из 65 человек. Только трое из них бывшие жители Курильских островов, остальные — депутаты парламента Японии, сотрудники МИДа, журналисты, функционеры японских так называемых «неправительственных организаций», а также активисты реваншистских движений», — отмечается в статье «Русской весны».

И среди них непременно присутствует «специалист по работе с русскими», исключенный из партии и депутатского корпуса, а затем отбывший тюремный срок за коррупцию при оказании японской «гуманитарной помощи» жителям Курил, называющий себя «пожизненным политиком» Мунэо Судзуки, нацепляющий при поездках в Россию значок действующего депутата японского парламента и в качестве «известного политического деятеля» получающий аудиенции у губернатора Сахалинской области и раздающий как «ближайший советник премьер-министра Японии» интервью ведущим российским СМИ.

Непонятно, почему российские власти мирятся и с обработкой российских граждан в духе «сдачи Курил» при их посещении по «безвизу» Японии. Выделяя немалые денежные средства на прием туристических групп с Курильских островов, японские пропагандисты разрабатывают целые программы по «обращению» русских в сторонников перехода южных Курил в состав японского государства. «Обязательными элементами таких программ являются лекции на тему Курильских островов; жителям Курил, включая детские делегации, вручаются сувениры, буклеты и карты с искаженным изображением линий государственной границы между Японией и Россией. Печатная продукция содержит надписи реваншистского толка: «7 февраля — День Северных территорий», «Проблема Северных территорий — это проблема для всех нас, японцев», «Четыре северных острова — территория Японии. Почему там живут русские?», «Верните Северные территории!». Кроме того, в программы всех поездок обязательно включается посещение «Хоккайдского центра по развитию связей с четырьмя северными территориями», где членам делегаций из России выдается пропагандистская литература и сувениры с соответствующей символикой», — сообщает портал.

Многие из таких пропагандистских «поделок» доводилось держать в руках — надувные глобусы с замазанными краской в цвет Японии Курильскими островами, а то и Южным Сахалином, шариковые ручки, открытки, пачки сигарет и даже конфеты-драже для детей с изображением «японских северных территорий» и соответствующими лозунгами и призывами.

О том, как проходят «тренинги» по обработке наших людей в Японии, подробно рассказал в своей книге житель Курил с более чем 20-летним стажем Анатолий Самолюк — «Трижды теряя… Курилы и Япония — двадцать лет безвизовым обменам». Вот, к примеру, помещенный в книгу рассказ Дмитрия Суродина (о. Итуруп, с. Рейдово): «Впервые съездил в Японию в 2006 году. И впечатления от страны были очень хорошие — до момента моего участия в диалоге. Это мероприятие прошло в такой форме, что все добрые чувства куда-то испарились. Общение в нашей группе велось японцами откровенно грубо и под их жестким прессингом. Не понравилось и то, что японцы сами формируют группы для диалога. И вполне с понятной целью собрали только одну молодежную группу курильчан (я в ней и был), так как известно, что у молодежи еще не сформированы собственные взгляды на многое в мире, а нам уже предлагают решать такие глобальные проблемы, как территориальные. На политические встречи нужно ехать подготовленными, а нас никто даже не предупредил, какие вопросы могут быть.

Кстати, после диалога (о японских претензиях на Курилы — А.К.) была мысль — не пойти на банкет. Мне понятны их желания насчет островов, но озвучивать их надо с уважением приглашенных гостей. Они называют Курилы «северными территориями», но для нас эти слова ничего не значат. У нас есть совершенно другие, более близкие нам слова, такие как «Родина», «Земля», «Любимый дом». И видя плакаты на здании мэрии города Нэмуро, я не могу понять, какой смысл вкладывается в слово «территория». У нас нет в обиходе данного слова. Да и не существует территориальная проблема для россиян. Надо просто дружить. Соседям нельзя быть врагами!»

Пишу эти строки накануне важного события в российско-японских отношениях — встречи 31 июля в Москве министров иностранных дел и обороны в формате «2 + 2». Хотелось бы надеяться, что среди запланированных к обсуждению вопросов российская сторона обратит серьезное внимание на превращение «безвизовых обменов» из гуманитарных мероприятий доброй воли в откровенно пропагандистские акции, направленные на разложение наших людей, обращение их в участников по сути реваншистской кампании «за возвращение северных территорий». А то ведь всё это походит на какую-то локальную финансируемую из бюджета Японии «цветную революцию» на Курильских островах…