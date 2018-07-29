Кандидатский минимум: выборы мэра Москвы

Михаил Прибыловский, , 15:28 — REGNUM

9 сентября в Москве состоятся выборы мэра. Сегодня, при всей, казалось бы, предопределенности политической ситуации в столице, очевидно: у этой кампании существует серьезная интрига. И дело не только в том, кто займет первое место. Некоторые из кандидатов еще рискуют сойти с предвыборной дистанции.

Фаворит гонки

Бесспорный, по оценкам экспертов, фаворит этой кампании — действующий мэр Москвы Сергей Собянин. В карьере Сергея Собянина — посты главы города Когалыма, председателя думы Ханты-Мансийского округа, губернатора Тюменской области и руководителя администрации президента Владимира Путина.

На досрочных выборах мэра Москвы в 2013 году он получил 51,37% голосов избирателей. Второе место занял Алексей Навальный с 27,24%, третьим был Иван Мельников от КПРФ (10,69%). Явка на выборах мэра в 2013 году составила 32,03%. Вообще в 2013 году было зафиксировано рекордно большое количество претендентов на пост мэра. Мосгоризбирком принял более 40 заявок от депутатов различных политических партий, представителей и общественных деятелей. Свои кандидатуры предлагали действующие педагоги и даже пенсионеры. Однако в финал для основной борьбы прошли шесть кандидатов: Сергей Собянин, Алексей Навальный, Иван Мельников, Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев и Николай Левичев.

Креатура Зюганова

Конкуренцию Собянину попытается составить Вадим Кумин. В середине мая лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ будет выдвигать кандидатом на выборах мэра Москвы именно Кумина. В интервью СМИ Зюганов, в частности, сообщил, что «кандидатура, которая будет выдвинута, должна соответствовать уровню Москвы, уровню нынешних задач, сложности проблем, одновременно, это должен быть человек, способный ответить на вызовы и предложить альтернативную программу».

Зюганов напомнил, что Кумин «возглавлял комитет в Мосгордуме, занимавшийся крупными проблемами в промышленности, энергетике, возглавлял крупную фирму, которая занималась строительством энергообъектов, в том числе за рубежом; в Госдуме работал в комитете, который позволял ему влиять на финансово-экономическую политику, готовить соответствующие материалы, и в том числе он участвовал в подготовке целого ряда наших общих законов». 7 июня после третьего этапа конференции московского городского отделения КПРФ кандидатом в мэры Москвы был избран Вадим Кумин.

Сам Кумин перечислил главные направления своей программы «Москва — это люди». Он считает необходимым вернуть Москве промышленный кластер, значительно урезать аппарат мэрии, который «со страшной силой жрёт деньги налогоплательщиков». Кроме того, по словам Кумина, «Москва должна стать более социальным городом, и только мэр-коммунист в состоянии решить эту проблему». Он посетовал на то, что «сейчас диалога между москвичами и властью нет, его нужно организовать».

«Справедливый» юрист

Другой претендент на пост мэра — Илья Свиридов, кандидат наук, глава муниципального округа Таганский с 2014 года. Он подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия». Свиридов — кандидат юридических наук, с 2000 года работал в Московском земельном комитете. Спустя несколько лет основал юридическую компанию, специализирующуюся на вопросах земельного права.

Свою кампанию он строит на критике действующих властей.

«Москвой вот уже много лет управляют равнодушные, пришлые люди, которые не любят наш город и его жителей. Они правят Москвой, как роботы, штампуя бесчисленные решения и распоряжения, понятные и нужные только им самим. Наш город пытаются превратить в выставочную витрину для туристов, совершенно забывая, что здесь живут, работают, растят детей миллионы людей, у которых есть свои проблемы. Простой москвич оказывается бессилен перед бездушной чиновничьей машиной. Мы становимся чужими в родном городе», — заявил Свиридов.

Отец троих сыновей и мастер спорта

На пост мэра Москвы претендует и представитель ЛДПР — Михаил Дегтярев. Он является председателем думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Лидер партии Владимир Жириновский, выступая на конференции и представляя Дегтярева, подчеркнул, что кандидат получил хорошее образование, он мастер спорта по фехтованию и отец троих сыновей. Сам Дегтярев назвал своей главной задачей на выборах — «показать высокий класс политической игры». В числе пунктов в своей предвыборной программы он указал борьбу с преступностью и развитие туризма.

Бизнесмен, меценат, создатель «СУ-155»

Четвертый претендент на кресло столичного градоначальника — Михаил Балакин. Это российский предприниматель и политик, депутат Московской городской думы VI созыва. Выдвинут «Союзом горожан». Известен как основной акционер группы компаний «СУ-155», в которую входило более 80 промышленных и строительных предприятий. В 2016 году компания была признана банкротом.

Балакин неоднократно отмечался на страницах журнала Forbes. Начиная с 2005 года он регулярно попадает в рейтинг «Топ самых богатых людей России». Кроме того, он известен как один из самых активных меценатов, способствующих восстановлению храмов.

Однако участие Балакина в этих выборах еще под вопросом. Он не смог пройти муниципальный фильтр — необходимое условия для участия в гонке за пост мэра Москвы, поскольку три муниципальных депутата, отдавших свои подписи в пользу кандидата, позднее отозвали их. Однако Мосгорсуд признал незаконным решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации кандидата в мэры Москвы Балакина и обязал зарегистрировать его кандидатом. Не исключено, что это решение будет также оспорено.

Битва за второе место

По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, кампания по выборам мэра Москвы идет в виде сценария «референдума доверия».

«Фоновая кампания Сергея Собянина строится исходя из логики «ему рано уходить, так как еще многое предстоит доделать». Всего, помимо Собянина, на выборы допущены четыре спарринг-партнера. Сценарии их кампании исходят из битвы за второе место, при этом стараясь «не навредить» имиджу основного кандидата», — полагает Гращенков.

Так, Вадим Кумин от КПРФ, по мнению эксперта, «в равной степени угождает и мэрии, и среднестатистическому избирателю».

«У него, конечно, весьма низкая узнаваемость, и нарастить ее за месяц кампании практически невозможно. Так что в лице КПРФ как главного конкурента «Единой России» мы будем наблюдать битву «брендов» партий», — полагает Грашенков.

Представитель ЛДПР Михаил Дегтярев — главный конкурент коммунистов — делает ставку на молодость, фирменную «жириновскую» риторику, якобы критикующую власть в самых хлестких выражениях, отмечает собеседник ИА REGNUM.

«На прошлых выборах он набрал всего около 3% голосов, но в этот раз может набрать чуть больше за счет того, что партия Жириновского постепенно ассоциируется у большинства москвичей с главным критиком правительства Медведева и той же пенсионной реформы», — отмечает Гращенков.

По его оценкам, Илья Свиридов обладает стартовым 1% (в рамках статистической погрешности):

«Если Свиридов сумеет провести большое количество дворовых встреч, он вполне может получить дополнительные 2−3% голосов. Его основной электорат — те, кто проголосовал бы за «Яблоко». Если он сумеет донести до них свой леволиберальный посыл, то вполне может участвовать на равных в битве за второе место».

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, одна из интриг этих выборов — кто займет второе место:

«Это важно с той точки зрения, что в случае хорошего второго результата такой кандидат может претендовать на губернаторскую должность в других регионах или на депутатский мандат в Мосгордуме или Госдуме. Особенно это важно для, например, Свиридова, который пока никак не может выбраться с муниципального уровня».

Комментируя выдвижение Михаила Балакина, Иванов отметил, что «высока вероятность того, что он кандидат-спойлер».

«Цель Балакина — попытаться оттянуть на себя голоса кандидатов от оппозиции. Соответственно, скорее всего, в качестве своей стратегии он выберет их критику», — заключил собеседник агентства.

При этом эксперты сходятся во мнении, что никто не в состоянии помешать победе Сергея Собянина.

Особые выборы

Эти выборы уникальны и по другим причинам. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков указывает на несколько принципиально новых аспектов кампании.

«Во-первых, большее внимание кандидатов к местной повестке, чем это было характерно для предыдущих аналогичных кампаний. У московской городской политики долгое время была уникальная особенность. Многие годы здесь федеральная политическая повестка почти всегда перекрывала региональную. Например, выборы главы города в 1999 году — это борьба, по сути, не против мэра Юрия Лужкова, а против Лужкова — федерального политика», — пояснил эксперт.

Во-вторых, по его словам, внимание федеральных СМИ к нынешней кампании пока заметно ниже, чем к предыдущим (особенно заметен контраст с выборами 2013 года).

«Это будет снижать как интерес горожан к кампании, так и эффективность работы кандидатов по привлечению и мобилизации сторонников за пределами ядерного электората их партий», — отмечает Нейжмаков.

В-третьих, отмечает аналитик, личностный фактор для оппозиционных кандидатов в ходе данной кампании пока имеет явно меньшее значение, чем массовость и уровень дисциплины базового электората выдвинувших их партий.

Он указал на то, что команда Собянина гораздо больше усилий предпринимает для привлечения симпатий и мобилизации именно консервативного и более возрастного избирателя:

«Пока штаб Собянина меньше склонен «распыляться», чем в 2013-м году, когда апелляции мэра, например, к либеральной среде были несколько более явными. Хотя, конечно, привлечение в нынешнюю предвыборную команду мэра людей с либеральным бэкграундом (включая главу его предвыборного штаба Константина Ремчукова) — тоже знаковый шаг».

Явочная проблема

Главной проблемой команды Собянина на предстоящих выборах является явка, утверждает политолог Сергей Журавский.

«Надо признать, что за несколько лет Собянин, при всех его недостатках, действительно немало сделал для Москвы. Однако именно отсутствие у него реальных конкурентов, предопределенность победы стали и проблемой. Многие москвичи, скорее всего, просто не пойдут на выборы — дескать, и так все понятно, кто победит», — пояснил он.

Именно по этой причине, по мнению Журавского, команде действующего мэра необходима убедительная победа:

«Многое зависит от количества пришедших на избирательные участки. Именно этот показатель демонстрирует легитимность выборов».

Политолог Олег Иванов соглашается:

«Главный индикатор легитимности выборов — высокая явка. В целях ее повышения Москва заключила соглашения с соседними регионами (Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областями), в которых за счет столицы будут созданы избирательные участки. Это масштабная мера, раньше таких прецедентов не было. Полагаю, она позволит повысить явку на несколько процентных пунктов».

Гендиректор аналитического центра PolitGeneration Ярослав Игнатовский также считает, что «вся кампания будет построена вокруг явки».

«Нужно создать эффективные инструменты притяжения избирателей, прежде всего, молодежи. Поэтому запущенная в сети кампания призвана решить именно эту задачу», — отметил он.

По словам Игнатовского, для молодежи участие в выборах «должно стать чем-то модным». При этом, оценивая шансы кандидатов, он убежден, что «Сергей Собянин вне конкуренции, а другие кандидаты решают свои локальные электоральные задачи».

«В частности, Вадим Кумин и Михаил Балакин, если он будет зарегистрирован, будут бороться за второе место. Многое зависит от того, как кандидатам удастся выстроить кампанию, которая пока еще практически не началась», — подчеркнул эксперт.

К слову, проблема явки вышла в публичное пространство после того, как сразу десятки популярных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», YouTube разместили ролик, герои которого в нецензурной форме призывают пойти на выборы мэра Москвы. Автор «мобилизующего» видео так и остался неизвестным, сам ролик заканчивается призывом главных героев «не класть на выборы». Однако появление этой работы вызвало бурные обсуждения в экспертной среде.

Как это было

Стоит напомнить, что в 2012 году по инициативе тогдашнего президента России Дмитрия Медведева был принят федеральный закон, предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов. Сергей Собянин обратился к главе государства с просьбой о досрочной отставке. 4 июня 2013 года Сергей Собянин объявил о намерении уйти в отставку и затем вновь баллотироваться на досрочных выборах мэра Москвы. На следующий день президент подписал указ о досрочной отставке Собянина и назначил его временно исполняющим обязанности мэра Москвы.

На выборах 2013 года Сергей Собянин одержал убедительную победу, хотя в тот раз кампания сопровождалась рядом громких скандалов: в частности, наблюдатели сообщали о сравнительно высоком проценте голосований с помощью выносных урн на дому. Кандидат в мэры Николай Левичев подал жалобу в Мосгоризбирком в связи с обнаружением в одной из московских квартир агитационных материалов в поддержку Алексея Навального, не имеющих выходных данных типографии.

Результат Собянина пять лет назад — 51,37%, у его ближайшего соперника Навального — 27,24%. Половина кандидатов тогда не смогла набрать более 5% голосов избирателей. Явка составила 32,03%.