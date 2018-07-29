Опрос: Рейтинг Макрона установил очередной антирекорд

Париж, , 13:28 — REGNUM Электоральный рейтинг президент Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низкой отметки на фоне скандала вокруг бывшего сотрудника его администрации Александра Беналля. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Ifop для изданияJournal du Dimanche, результаты которого опубликованы сегодня, 29 июля.

Согласно этим данным, за период с 18 по 27 июля уровень поддержку Мккрона снизился с 41% до 37%. Таким образом, в среднем, в за июль 2018 года только 39% французов одобряли политику Макрона.

Стоит отметить, что в августе 2017 года уровень одобрения политики Макрона падал до 40%.

Уточняется, что опрос проводился в два этапа 18−19 июля и 25−27 июля. В опросе приняли участие 1981 человек.

Скандал вокруг бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля разразился после того, как СМИ опубликовали видео, на котором он в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Ситуацию осложняет тот факт, что Беналля пытался скрыть этот инцидент, используя свое служебное положение.

Макрон назвал поведение Беналля «предательством».