Почему Путину не надо ехать в Вашингтон

Михаил Беглов, , 13:52 — REGNUM

И слава Богу, что он передумал!

Президент США Трамп вернулся из Хельсинки не по-детски возбужденным. Впрочем, его приподнятое настроение тут же омрачили обвинения чуть ли не в национальной измене за то, что он посмел встретиться со «злейшим врагом» Америки. Да еще с глазу на глаз. Практически без свидетелей. В итоге ему пришлось срочно оправдываться. За пару дней он успел наложить целую кучу противоречащих друг другу заявлений. Быстро исправил свою «оговорку» на пресс-конференции в Хельсинки и поспешил заверить американцев, что верит выводам собственной разведки о пресловутом вмешательстве России в прошлые выборы в США. Как-то совсем уж некстати зачем-то в одном из своих твиттов не исключил возможности нового вмешательства России — на этот раз в осенние промежуточные выборы в Конгресс США, причем почему-то, — то ли спросонья, то ли просто по дурости, — написал, что она выступит на стороне демократов. А как бы подытоживая свое отношение к Москве, в очередной раз похвалился на следующий день, что никто до него не вёл столь жестко дела с Россией. Это, кстати сказать, его коронная фраза, которую он любит время от времени повторять.

Но при этом высоко оценил итоги встречи в Хельсинки с Путиным. Этакий политический садомазохизм по-трамповски: одной рукой бьет по щеке, а другой гладит по головке. Его противников эти обещания свернуть Россию в бараний рог не убедили. И тогда, действуя в свойственной ему манере по принципу «назло маме отморожу уши», объявил, что собирается пригласить Путина в Вашингтон осенью этого года. И дал своему советнику по национальной безопасности Болтону начать подготовку к этому визиту.

Это заявление Трампа вызвало поначалу если не шок, то некую растерянность по обе стороны океана. Весьма показательной была реакция главы американской национальной разведки Дэниэла Коутса, который узнал об этом решении Трампа от корреспондента NBCNews во время интервью. Сначала он решил, что ослышался, а потом в ответ только рассмеялся. Но не удержался и добавил, что вообще-то не советовал бы Трампу вообще встречаться с Путиным наедине. Посетовав, что давать подобные советы не входит в его обязанности, он прикинулся бедным родственником и обреченно выдохнул: «Что случилось, то случилось!». Совершенно иной была реакция главы Пентагона Джеймса Мэттиса, заявившего, что считает необходимыми контакты между Вашингтоном и Москвой на самом высоком уровне.

В Москве некоторое время делали вид, что не заметили приглашения Трампа Путину. Даже обычно разговорчивый МИД никак не прокомментировал это сообщение. Лишь спустя несколько дней наш президент сам подтвердил в Йоханнесбурге, что действительно Трамп приглашал его в Вашингтон, а он в свою очередь позвал американского президента приехать в Москву. Если прочитать между строк, то становится понятно, что это был обычный обмен любезностями, который не подразумевал немедленных действий ни с одной стороны, тем более при нынешней внутриполитической ситуации в США. Путин при этом дал понять, что не видит пока нормальных условий для своего визита в Вашингтон.

Но буквально на следующий день Трамп передумал или его «передумали». Устами того же Болтона было объявлено, что лучше перенести этот визит на следующий год, когда должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года. Учитывая, что посол России в США признался, что он ничего не знал об этом разговоре Путина и Трампа, думается, что такая резкая перемена в настроении Трампа произошла не по инициативе России.

И это, пожалуй, лучшее, что могло произойти в данной ситуации. Сейчас поездка российского президента в Вашингтон была бы бессмысленной, вредной и даже в какой-то степени опасной.

Визит лидера одной страны в другую, как бы он ни назывался — рабочим или государственным, — сопряжен с целым набором протокольных формальностей. Это не поездка к приятелю на дачу или загородное ранчо на шашлык или барбекью, как это называют в США. Учитывая уровень накала антироссийских настроений в американской столице, я плохо себе представляю, как наш президент вместе с Трампом обходят роту почетного караула и слушают гимн России или как его на ступеньках Белого дома встречает Трамп с супругой. Это примерно то же самое, что встать в метре от быка и махать перед его носом красной тряпкой. Ничего, кроме новой вспышки ярости у вашингтонских ястребов и усиления русофобской кампании, такое появление президента РФ не вызовет. То есть изначально понятно, что визит может привести к контрпродуктивным результатам, причем независимо от того, о чём договорятся или нет президенты во время переговоров. Оппозиция Трампа на Капитолийском холме уже поспешила предупредить, что, по сути дела, будет бойкотировать такой визит и не станет приглашать Путина, согласно существующей традиции, выступить перед законодателями. Так, лидер сенатского большинства, сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что в Конгрессе «Путину будут не рады». Его точку зрения поддержал и спикер Палаты представителей Пол Райан. По его словам, в случае если визит российского президента в США состоится, Конгресс «определённо не станет приглашать его принять участие в совместном заседании». К этому можно добавить и тот факт, что, согласно сообщениям печати, республиканцы и демократы в Конгрессе уже согласовали очередной законопроект о новых санкциях в отношении России, который призван также затруднить для президента США единоличную отмену таких антироссийских мер. По кабинетам на Капитолийском холме ходит великое множество других аналогичных предложений, и в том числе предусматривающих принятие такого законопроекта, который фактически позволял бы Конгрессу проводить собственную внешнеполитическую линию, абсолютно не зависящую от политики Белого дома или, напротив, блокирующую и сводящую на нет его возможные инициативы по нормализации отношений с Москвой.

Собственно говоря, именно поэтому и встает вопрос о том, зачем дразнить гусей, то бишь ястребов, устраивая визит, от которого, как изначально понятно, может быть больше вреда, чем пользы. Он будет куда более уместным, когда волна неомаккартизма спадет и те в США, от которых реально зависит настрой политического бомонда в Вашингтоне, протрубят сигнал к отступлению. А так в американской истории бывало уже не раз.

Встреча в Хельсинки была очень нужной и полезной. Как известно, до этого два лидера встретились пару раз только мимоходом во время крупных международных форумов. (Не удержусь и замечу в скобках — коллеги, хватить издеваться над русским языком бессмысленными и неправильно переведенными заимствованиями типа «на полях» и «на ногах». На полях выращивают пшеницу и кукурузу, а на саммитах встречаются в кулуарах, во время, в ходе и т.д. А «на ногах» можно стоять или ходить. Понятно, что лидеры переговариваются, стоя или сидя, а не лежа в кровати. А то, что имеется в виду, то для этого есть русские выражения «мельком», «на ходу», «накоротке» и другие). В Хельсинки у двух президентов, наконец, появилась возможность обстоятельно обсудить проблемы, накопившиеся за это время в российско-американских отношениях, которые скатились до самой нижней за последние десятилетия точки. О том, о чём они там, собственно, договорились, особой ясности нет. Понятно лишь, что они договорились пытаться договориться. Оба лидера расценили эту встречу как полезную и успешную. Большего от них, собственно, никто и не ждал. Было бы странно, если бы, выйдя на совместную пресс-конференцию, они вдруг объявили о какой-нибудь радикальной договоренности в области ограничения гонки вооружений или урегулирования конфликта в восточной Украине. Нравится нам или кому-то еще или не нравится, но в мире сейчас существуют две точки силы — США и Россия (при всем уважении к Китаю, который, собрав у себя значительную часть мирового промышленного производства, тихо ведет свою по-восточному хитрую игру, предпочитая не высовываться на передний край). И когда из столиц этих двух стран переругиваются через океан или даже их лидеры просто молчат, делая вид, что не замечают друг друга, то лихорадит весь мир. А когда они начинают разговаривать, то всем становится спокойней. И хотя ясно, что отношения между Путиным и Трампом не дошли еще до уровня «мой друг Дональд» и «мой друг Володимир», оба продемонстрировали взаимное уважение и, на мой вкус, даже уже слегка перебарщивают в комплиментах друг другу.

Так что встреча в Хельсинки стала важной вехой в некоей стабилизации российско-американских отношений, подтвердив волю и стремление обоих лидеров искать точки соприкосновения и соответственно пути решения конфликтных вопросов. Но их любая следующая встреча уже не может быть просто прогулкой по саду и беседой о высоких и не очень материях. Она уже должна с точки зрения общепринятой политической морали принести практические результаты в виде конкретных договоренностей и соглашений. Тем более когда речь идет о государственном визите лидера одной страны в другую столицу. А это требует активной подготовительной переговорной работы дипломатических и других ведомства обоих стран. Ежику понятно, что за три-четыре месяца, то есть до конца осени, невозможно подготовить для подписания реально весомых и значимых соглашений. Особенно, — повторюсь, — учитывая то, сколь далеко между США и Россией зашла странная игра под названием «моя твоя не понимай».

Именно поэтому визит Путина в Вашингтона был бы абсолютно бессмысленным, поскольку он не дал бы миру тех решений и договоренностей, которого ждет остальное человечество от лидеров двух стран. А их отсутствие лишь может породить новую волну слухов и сплетен, почему и о чём не могут якобы договориться два руководителя.

И, наконец, вполне очевидно, что визит в нынешней обстановке антироссийского угара вполне может стать поводом для провоцирования в США протестных акций, что создаст крайне неблагоприятный фон для переговоров в Белом доме. Противников у нынешнего президента США в различных слоях американского общества предостаточно, а учитывая большой опыт сильных мира сего в стране манипулировать общественным мнением, не составит большого труда организовать в дни визита демонстрации и прочие акции протеста. А это, в свою очередь, может спровоцировать Трампа, и без того не отличающегося хорошими манерами и стремлением соблюдать общепринятый дипломатический протокол, продемонстрировать для телекамер неким своеобразным способом свое покровительственное или пренебрежительное отношение к российскому коллеге. Театральности в поведении ему не занимать! Встает естественный вопрос: и нам это надо?

Более того, даже самые компетентные органы США и России вряд ли могут в нынешних условиях гарантировать полную безопасность российского президента во время визита в США. Никто не знает, в чьей запутанной головушке и во что могут трансформироваться антироссийские речевки.

Иными словами, США, как бы ни хотелось Трампу увидеть у себя в гостях Путина, пока еще не готовы к такому визиту. Собственно, в Кремле это понимают, и сам президент в том же Йоханнесбурге в мягкой форме дал понять, что он готов полететь в США, но не сейчас. «Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы», — заявил Путин. Он при этом вновь, как и в Хельсинки, перебросил мяч на американскую сторону. «Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Он имеет такое приглашение, я ему об этом говорил», — сказал он.

Эти слова российского президента не остались незамеченными в Белом доме. Уже на следующий день пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп готов посетить Москву, как только получит официальное приглашение.

Так что теперь осталось только дождаться, когда это приглашение будет сделано. А пока получается как в нашей любимой комедии Гайдая «Брильянтовая рука»:

Федя (гостеприимно, с широкой улыбкой):

— Приезжайте к нам на Колыму!

Козодоев (поперхнувшись, с ужасом):

— Нет, нет, уж лучше вы к нам!!!

Но торопиться особо не надо. Пусть обе стороны спокойно подготовятся, и в следующем году милости просим!

П.С. Кстати, о мячике. Подозрительные недруги потребовали, чтобы секретная служба Белого дома внимательно проверила футбольный мяч, который Путин подарил Трампу. А вдруг в нём установлено подслушивающее устройство и спутниковый передатчик или чего еще похуже. И в нём действительно нашли некий чип. Но только ФСБ и российские хакеры на этот раз не при чём. Чип, встроенный в мяч Telstar, обеспечивает доступ к эксклюзивным рекламным материалам фирмы Аdidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, о соревнованиях и т.д. И он установлен во всех мячах этой серии. Пока неясно, смогла ли служба безопасности Белого дома удалить чип, не повредив мяч, или оставила его там. Жалко будет, если они порезали мяч, да и сын Трампа, которому он был обещан, не сможет похвастаться перед друзьями.