На параде в Кронштадте показали новинки военного флота России

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В Кронштадте завершилась морская и воздушная части Главного военно-морского парада, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Здесь были представлены корабли, которые по своим габаритам не могли войти в Неву, где также проходил парад.

Тысячи зрителей в Кронштадте скопились вдоль кромки воды, чтобы понаблюдать за боевыми кораблями. Действо сопровождалось игрой военного духового оркестра, который, впрочем, заглушал комментарии о проходящих мимо кораблях из громкоговорителя.

Открыла морской парад на Кронштадтском рейде ударная группа: ракетный катер «Чувашия» и малые ракетные корабли «Гейзер» и «Серпухов».

«Серпухов» представляет собой новое поколение ракетных кораблей на вооружении ВМФ. Он оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками «Калибр», позволяющими наносить удары крылатыми ракетами и по морским, и по наземным целям.

Наличие таких кораблей практически стирает грань между кораблями ближней и дальней морской зоны. Его особое покрытие корпуса и конструкция плоскостей силуэта значительно уменьшает возможность обнаружить корабль в море.

Далее вдоль острова Котлин проследовала корабельно-поисковая группа в составе малых противолодочных кораблей «Уренгой» и «Зеленодольск».

В этот момент над Кронштадтом пронеслись первые вертолеты. По воде их «догнал» корвет «Бойкий» и многоцелевая корабельная ударная группа из фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» и большого противолодочного корабля «Североморск».

Фрегат считается наиболее сложным из всех существующих на сегодня кораблей. Он стал первым кораблем океанской зоны, спроектированным и построенным для ВМФ российской промышленностью, вобрав в себя более 30% совершенно уникальных технологий и материалов.

«Адмирал Горшков» оснащен такими видами вооружения, которые раньше не применялись. Его защитный контур способен одновременно захватить и сопровождать до 16 летящих объектов, и в сочетании с автоматической пушкой калибром 130 мм, автонаведением и мощной системой радиоэлектронного подавления это делает корабль практически неуязвимым.

За ними проследовала тактическая группа больших десантных кораблей «Королёв», «Иван Грен», а также новейший корабль связи, разведчик «Иван Хурс».

Завершала морскую часть парада в Кронштадте большая дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», которая частично показалась из воды.

Затем в небе над Кронштадтом показались самолеты Ил-38н «Новелла», Ту-142мр, Ту-142 мз, штурмовики Су-24м, Су-30см, крылатые разведчики Су-24мр, вертолеты Ка-31р, Ка-27, Ка-28, Ка-29тб, Ми-8 и другие. В финале парада под оркестровую версию «Потому что мы пилоты» группа фронтовых штурмовиков Су-25бм окрасила небо в цвета российского флага.

Зрители потянулись к выходу. Чтобы распределить потоки, потребовалось около часа. Впрочем, желающие могли взойти на палубы ошвартованных здесь боевых кораблей.

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