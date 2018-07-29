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Глава МИД Ирана пообещал заставить США отказаться от пристрастия к санкциям

Политика

«Пагубной привычкой» назвали в Иране санкционную политику США

Тегеран, 29 июля 2018, 13:09 — REGNUM  Отучить США от «пагубной привычки» постоянно вводить санкции пообещал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает 29 июля иранское агенство ISNA.

Глава МИД Ирана заявил, что мир пришел к выводу: США должны отказаться от политики введения санкций. Джавад Зариф назвал «пристрастие» Вашингтона к санкциям «пагубной привычкой», которую нужно побороть.

По словам Джавада Зарифа, у Ирана достаточно сил, чтобы помочь США в преодолении зависимости от санкций.

Кроме того, глава МИД Ирана отметил, что Европе нужно определиться, с кем сотрудничать: со странами, чья политика учитывает ее цели, либо с США, чья политика не всегда соответствует интересам Европы.

«Конечно, я не думаю, что мы можем создать конфликт между США и Европой. Однако между ними существует пробел, который мы должны использовать, у нас нет необходимости разрывать связь между ними», — пояснил Зариф.

Напомним, что в мае этого года президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из «ядерной сделки» с Ираном, после чего Вашингтон возобновил санкционные мероприятия как против Ирана, так и против стран, с ним сотрудничающих. Остальные страны-участники сделки (Россия, Великобритания, Китай, Франция, Германия) осудили решение Трампа и сообщили о намерении соблюдать далее условия договоренностей с Ираном.

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Противостояние Ирана и США
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