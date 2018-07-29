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Российские военные зафиксировали 11 случаев нарушения перемирия в Сирии

Политика

Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной

Российские военные зафиксировали 11 случаев нарушения перемирия в Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Москва, 29 июля 2018, 12:32 — REGNUM  Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали 11 случаев нарушения режима прекращения огня. Турецкие военные не зафиксировали ни одного случая. Об этом сегодня, 29 июля, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России.

В целом, обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная.

Российские военные, которые входят в совместную российско-турецкую комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за минувшие сутки зафиксировали 11 случаев стрельбы.

Уточняется, что восемь случаев нарушения режима прекращения огня зафиксированы в провинции Латакия, три — в Алеппо. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано.

Также за минувшие сутки были проведены две гуманитарные акции — в населенном пункте Тафас провинции Дераа и в населенный пункт Кафер-Нан провинции Хомс. Местным жителям выдали продовольственные пакеты общий вес которых превышает 5,4 тонны. Медицинская помощь была оказана 71 человеку.

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Война в Сирии
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