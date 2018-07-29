Воскресенье, 29 Июля 2018 года
13:46:02 МСК

Пушков высмеял Порошенко за слова о «европейском выборе» княза Владимира

Политика

Президент Украины снова занялся переписыванием истории

Москва, 29 июля 2018, 12:12 — REGNUM  Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что святой равноапостольный князь Владимир при Крещении Руси сделал «европейский выбор». Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 29 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, Порошенко, выступая на Владимирской горке в Киеве, заявил, что Крещение Руси стало для князя Владимира «европейским выбором».

Пушков отметил, что Порошенко вновь взялся за свое излюбленное занятие — переписывание истории. Политик напомнил, что Крещение Руси ну никак не могло быть «европейским выбором», так как люди X века мыслили в совершенно иных категориях.

«Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно», — пишет Пушков.

Напомним, в этом году в России, Белоруссии и на Украине отмечают 1030-летие Крещения Руси.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина сегодня: фантазии и реальность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить