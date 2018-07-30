Гонка Киева за автокефалией спотыкается о непредвиденное

Киев, , 05:09 — REGNUM Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что униаты планируют принять участие в праздновании 1030-летия крещения Руси в те дни, когда это делают православные, то есть 28 июля. Это высказывание можно считать знаковым на фоне последних событий, связанных с религиозной темой на Украине. Почему украинские греко-католики, заверяя о своей преданности государству, одновременно создают противовес действиям президента Украины Петра Порошенко на религиозной ниве, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Объявленный украинским президентом курс на создание Украинской поместной церкви в ее раскольничьем виде ставит канонические украинские церкви перед нелегким вопросом. Допустим, что план Порошенко удался и УПЦ, отколовшаяся от Московского патриархата, стала государственной церковью. Что в таком случае делать остальным конфессиям, тем самым как бы пораженным в правах? Один из возможных сценариев — масштабный переход в киевскую УПЦ прихожан, а может быть и клира нынешних УПЦ МП и грекокатоликов.

Предположив такое развитие событий, можно понять и реакцию тех, кто подобно Святославу Шевчуку начинает строить мосты в будущее, готовя новые возможности для маневра на поле религиозной идентичности. Любопытно, что здесь могут пойти в ход неоднозначно трактуемые исторические факты о крещении Руси. Какие же?

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