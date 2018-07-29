Арнольд Бабрис: Россия и русский язык не виноваты в бедах Латвии

Рига, , 11:49 — REGNUM Россия, и уж тем более русский язык совершенно не виноваты в проблемах Латвии. Об этом в интервью Dienas Bizness, опубликованном сегодня, 29 июля, заявил бывший начальник экономического Бюро по защите латвийской конституции, глава крупнейшего в Латвии рыбоконсервного предприятия «Бривайс вилнис» Арнольд Бабрис.

По его словам, в нынешнем плачевном состоянии Латвии нельзя винить Россию или русский язык, как это делают латвийские власти. Бабрис подчеркнул, что ответственными за ситуацию в стране являются лишь «воровские схемы» властей.

По сути национальные партии пытаются оправдать свое воровство, возлагая ответственность за беды в Латвии на Россию.

«Главные «виновные» во всех проблемах Латвии определены национальными партиями — это Россия и русский язык», — пояснил Бабрис.

Это очень удобно для оправдания воровства: пусть своим ничего не остаётся, но и «врагам» ничего не отдадим, отметил он.

Бабрис констатировал, что жизнь в Латвии стала хуже, чем была в 90-х годах XX века. Ведь став независимым государством, Латвия не имела ни перед кем никаких долгов. При этом республика совершенно бесплатно получила от СССР очень высокий производственный и экономический потенциалы.

И вот, спустя пару десятилетий «независимости», Латвия стала одной из самых бедных стран в Европе с наихудшими демографическими показателями.

Сейчас в стране не осталось того, что власти могли бы украсть и из-за этого ситуация становится фактически тупиковой.

Барбис считает, что бюджет Латвии на этот год не будет выполнен, а значит правительство снова придется влезать в долги, а это приведет к ещё большему ухудшению экономической ситуации.

Резюмирует свои печальные рассуждения Барбис довольно примечательно. Он считает, что для спасения Латвии понадобится диктатура, иначе страна «превратится в безлюдную территорию».