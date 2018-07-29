Воскресенье, 29 Июля 2018 года
12:11:51 МСК

США предстоят самые дорогие выборы в истории страны

Политика

Промежуточные выборы состоятся в США в ноябре

США предстоят самые дорогие выборы в истории страны
ArtisticOperations
Американские символы

Вашингтон, 29 июля 2018, 11:49 — REGNUM  Самыми дорогими в истории США будут предстоящие в ноябре промежуточные выборы, сообщает 29 июля The New York Post.

Как сообщается, только на телерекламу уже потрачено порядка 1 млрд долларов.

По меньшей мере 170 миллионов долларов было потрачено на телевизионные ролики для праймериз кандидатов в Сенат. Демократы и республиканцы зарезервировали рекламу на сумму 230 миллионов долларов в таких Штатах, как Невада, где сенатор от республиканцев Дин Хеллер может уступить свое место претенденту от демократов, и Миссури, где сенатор от демократов Клэр Маккаскилл пытается удержать избирателей.

Общая сумма расходов на предвыборную кампанию составляет около 1,6 млрд долларов, при этом партия республиканцев имеет преимущество в финансировании перед партией демократов.

Напомним, что в предстоящих 6 ноября этого года в США выборах будет полностью переизбираться палата представителей Конгресса США, а также 35 из 100 сенаторов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить