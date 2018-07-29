По Неве в парадном строю идут боевые корабли и катера

Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Петербурге на Неве проходит морская часть Главного военно-морского парада, передает корреспондент ИА REGNUM.

Государственный флаг Российской Федерации по акватории Невы пронес противодиверсионный катер «Нахимовец». На борту корабля — юные воспитанники Нахимовского училища.

Флаг Министерства обороны России несет противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья», названный в честь нового патриотического движения современной молодежи. Военно-морской — Андреевский — флаг пронес катер «Юнармеец Беломорья».

Добавим, что флагманским кораблем парада назначен ракетный крейсер «Маршал Устинов», прибывший в Кронштадт в составе отряда боевых кораблей состава Северного флота. В Неву он войти не может из-за своих огромных размеров, поэтому находится на рейде Кронштадта.

Этот грозный корабль переоснащен современным ракетно-артиллерийским и минно-торпедным вооружением, мощной газотурбинной силовой установкой, позволяющей кораблю развивать скорость до 32 узлов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Флот России — неустрашимый и несокрушимый

Читайте развитие сюжета: В Кронштадте за парадом следят более 40 тыс. зрителей