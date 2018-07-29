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По Неве в парадном строю идут боевые корабли и катера

Политика

Невская часть Главного военно-морского парада проходит в Санкт-Петербурге

По Неве в парадном строю идут боевые корабли и катера
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад военных кораблей в акватории Невы

Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 11:40 — REGNUM  В Петербурге на Неве проходит морская часть Главного военно-морского парада, передает корреспондент ИА REGNUM.

Государственный флаг Российской Федерации по акватории Невы пронес противодиверсионный катер «Нахимовец». На борту корабля — юные воспитанники Нахимовского училища.

Флаг Министерства обороны России несет противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья», названный в честь нового патриотического движения современной молодежи. Военно-морской — Андреевский — флаг пронес катер «Юнармеец Беломорья».

Добавим, что флагманским кораблем парада назначен ракетный крейсер «Маршал Устинов», прибывший в Кронштадт в составе отряда боевых кораблей состава Северного флота. В Неву он войти не может из-за своих огромных размеров, поэтому находится на рейде Кронштадта.

Этот грозный корабль переоснащен современным ракетно-артиллерийским и минно-торпедным вооружением, мощной газотурбинной силовой установкой, позволяющей кораблю развивать скорость до 32 узлов.

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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