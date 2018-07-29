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Освобождена гражданка Палестины, ударившая израильского офицера

Политика

Девушка вышла на свободу после почти восьми месяцев заключения

Тель-Авив, 29 июля 2018, 11:39 — REGNUM  Ударившая офицера девушка-подросток освобождена в Израиле, сообщает 29 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря израильского пенитенциарного ведомства.

17-летняя палестинка Ахед Тамими провела в заключении почти восемь месяцев за рукоприкладство в отношении военного израильской армии.

В настоящий момент девушка направляется на палестинскую территорию, где ее ожидает торжественная встреча с земляками.

Ахед Тамими стала символом протестующих против решения США признать Иерусалим столицей Израиля, в то время как палестинцы претендуют на восточную часть города.

Напомним, что девушка стала известна благодаря публикации в интернете видео, где она дала пощечину израильскому офицеру. Как сообщали ранее СМИ, родственник палестинки незадолго до этого получил тяжелое ранение в результате столкновения с израильтянами.

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