Освобождена гражданка Палестины, ударившая израильского офицера

Тель-Авив, , 11:39 — REGNUM Ударившая офицера девушка-подросток освобождена в Израиле, сообщает 29 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря израильского пенитенциарного ведомства.

17-летняя палестинка Ахед Тамими провела в заключении почти восемь месяцев за рукоприкладство в отношении военного израильской армии.

В настоящий момент девушка направляется на палестинскую территорию, где ее ожидает торжественная встреча с земляками.

Ахед Тамими стала символом протестующих против решения США признать Иерусалим столицей Израиля, в то время как палестинцы претендуют на восточную часть города.

Напомним, что девушка стала известна благодаря публикации в интернете видео, где она дала пощечину израильскому офицеру. Как сообщали ранее СМИ, родственник палестинки незадолго до этого получил тяжелое ранение в результате столкновения с израильтянами.