Путин: Флот России — неустрашимый и несокрушимый

Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Силы Военно-морского флота России вносят весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играют важную роль в обеспечении стратегического паритета в мире. Об этом, приветствуя участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, заявил верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы, уважаемые ветераны. Поздравляю с днем Военно-морского флота всех, кто стоит на страже морских рубежей родины, несет вахту в дальних походах. Честь и отвага, верность долгу, присяге были и остаются основой блистательных побед наших военных моряков», — сказал Владимир Путин.

По его словам, в том числе благодаря военному флоту «Россия сохраняет статус мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои интересы, защищать родную землю».

«Вся история Военно-морского флота страны — это история мужества, смелости моряков», — подчеркнул президент.

Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С праздником! Ура!», — сказал верховный главнокомандующий — ответом стало троекратное «Ура!» военных моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Неве в Петербурге и в Финском заливе, на рейде Кронштадта, выстроился 41 корабль Балтийского, Северного, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. В параде принимают участие корабли от фрегатов и корветов до больших десантных кораблей. Завершится парад в небе — над Петербургом пролетят 40 воздушных судов российской морской авиации: палубные вертолеты и штурмовики, самолеты-разведчики, истребители и бомбардировщики.

После завершения военно-морского парада Владимир Путин посетит Нахимовское военно-морское училище.

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