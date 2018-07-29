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Три корабля из противоминной группы НАТО вошли в румынский порт Констанца

Политика

Суда участвовали в морских учениях «Бриз-2018»

Три корабля из противоминной группы НАТО вошли в румынский порт Констанца
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Констанца, Румыния, 29 июля 2018, 11:25 — REGNUM  Три боевых корабля постоянной военно-морской противоминной группировки военного блока НАТО (Standing NATO Mine Counter-measures Group — SNMCMG-2) зашли в румынский порт Констанца. Об этом сегодня, 29 июля, передает «Радио Румынии».

В состав SNMCMG-2 входят румынский морской тральщик Lt. Lupu Dinescu, турецкий минный тральщик Anamur и германский вспомогательный корабль Rhein. Эти три корабля принимали участие в регулярных морских учениях Североатлантического альянса «Бриз-2018».

В учениях также принимали участие военно-морские силы Болгарии и других стран НАТО. Также в учениях были задействованы украинские моряки.

В Констанце командиры кораблей SNMCMG-2 встретятся с командованием ВМС Румынии и обсудят результаты учений. на кораблях пройдут дни открытых дверей.

Напомним, что Североатлантический альянс регулярно проводит морские учения в Черном море для демонстрации силы и сдерживания России.

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Военные учения
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