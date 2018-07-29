Владимир Путин на катере обошел строй кораблей на Неве

Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 11:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на борту катера завершил обход кораблей на рейде Невы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Первыми поздравления верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ получили экипажи кораблей и катеров «Минск», «Казанец», «Адмирал Макаров», «Сообразительный».
Большой десантный корабль «Минск» серии проекта 775 зарекомендовал себя в ходе осуществления высадок морского десанта на необорудованное побережье.
Противолодочный корабль «Казанец» участвовал в учениях «Щит Союза 2015» и «Запад 2017», по итогам последнего признан одним из лучших в своем классе надводных кораблей на Балтийском флоте.
Фрегат «Адмирал Макаров» — многоцелевой корабль дальней морской зоны, служит для поддержки благоприятного режима безопасности в прилегающих к России морях.
После завершения обхода президентский катер причалил к Адмиралтейской набережной, куда под звуки военного оркестра торжественно вынесли Андреевский стяг.
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