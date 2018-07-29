Воскресенье, 29 Июля 2018 года
12:13:12 МСК

Владимир Путин на катере обошел строй кораблей на Неве

Политика

Сегодня, 29 июля, Россия чествует военных моряков, защитников Отечества с морских и океанских направлений

Владимир Путин на катере обошел строй кораблей на Неве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный военно-морской парад

Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 11:18 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин на борту катера завершил обход кораблей на рейде Невы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первыми поздравления верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ получили экипажи кораблей и катеров «Минск», «Казанец», «Адмирал Макаров», «Сообразительный».

Большой десантный корабль «Минск» серии проекта 775 зарекомендовал себя в ходе осуществления высадок морского десанта на необорудованное побережье.

Противолодочный корабль «Казанец» участвовал в учениях «Щит Союза 2015» и «Запад 2017», по итогам последнего признан одним из лучших в своем классе надводных кораблей на Балтийском флоте.

Фрегат «Адмирал Макаров» — многоцелевой корабль дальней морской зоны, служит для поддержки благоприятного режима безопасности в прилегающих к России морях.

После завершения обхода президентский катер причалил к Адмиралтейской набережной, куда под звуки военного оркестра торжественно вынесли Андреевский стяг.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный военно-морской парад начался в Северной столице России

Читайте развитие сюжета: Путин: Флот России — неустрашимый и несокрушимый

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить