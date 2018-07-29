Виктор Орбан: Политика ЕС в отношении России крайне примитивна

Бухарест, , 11:11 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский союз проводит в отношении России крайне примитивную политику. Об этом он заявил сегодня, 29 июля, выступаяперед студентами в румынском городе Бэиле Тушнад.

«С моей точки зрения, ЕС проводит, прошу прощения, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу», — сказал Орбан.

Он отметил, что в Евросоюзе действительно есть страны, которые могут чувствовать себя в опасности из-за России. Это прежде всего Польша, а также страны Прибалтики.

Но вот у словаков, чехов или венгров совершенно нет никаких оснований думать, что Россия представляет для них какую-то угрозу.

При этом Орбан подчеркнул, что некоторым евросоюзным странам крайне выгодно развивать отношения с Россией.

В целом, Орбан призвал страны ЕС проводить более дифференцированную и определённую политику в отношении России.

Напомним, что Орбану удается поддерживать с российским лидером Владимиром Путиным ровные рабочие отношения. Глава венгерского правительства даже заявлял, что антироссийские санкции Евросоюза никому не приносят пользы.