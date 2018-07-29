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Кравчук обвинил власти Украины в «циничном обмане»

Политика

«Мы встречаемся с президентом, но не часто»

Кравчук обвинил власти Украины в «циничном обмане»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шуллер

Киев, 29 июля 2018, 10:59 — REGNUM  Экс-президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение о том, что украинские власти «обещают и обманывают откровенно и цинично».

В интервью в интервью «СТРАНА.ua» он отметил, что «иногда, но не часто» он и другие экс-президенты страны — Леонид Кучма и Виктор Ющенко — встречаются с нынешним лидером страны Петром Порошенко.

«Мы встречаемся с президентом, но не часто. Но участия в формировании госполитики я не беру, т.к. никто меня к этому не приглашает. Я даже доволен тем, что я не беру такого участия», — добавил он.

«К сожалению, слова и дела не совпадают… обещают и обманывают откровенно и цинично», — сказал Кравчук, добавив, что не желает «участвовать в формировании политики с такими обещаниями».

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