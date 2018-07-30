Что и как говорят о России белорусские СМИ

Минск, , 01:17 — REGNUM Между двумя союзными государствами, Россией и Белоруссией, в последние годы все чаще происходят конфликты. Какой в этом сложном процессе предстает Россия в белорусских СМИ, разбиралась корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Главная роль в предоставлении новостей другим СМИ исполняют информационные агентства; анализ содержания текстов, публикуемых двумя белорусскими ИА — государственным «БелТа» и столичным «Минск-новости» — показал, что больше всего белорусские ИА пишут о России и отношениях своей страны с ней именно в политическом контексте. На втором месте — контекст экономический, затем социальный, после него обсуждаются происшествия, культуры, наука и спорт. Примерно в 40% материалов встречаются эмоционально окрашенные слова, большей частью положительные, причем негативные чаще всего используются при обсуждении политики, а вот в текстах о культуре и науки они редки или вообще отсутствуют, а позитивные наиболее часты в материалах о культуре. В результате, положительный отклик у читателей вызывают культурные события, а вот политика и экономика для белорусских ИА оказываются аспектом значительного разграничения взглядов.

Обращает на себя внимание, что только в половине текстов с негативным посылом используются какие-либо «острые» слова. А почти в половине случае, когда белорусские ИА эмоционально окрашенных слов не используют, общий посыл текста негативный, скрытый за маской нейтральности, но всё же легко читаемый. Так соответствует ли образ России, какой она предстает в белорусских СМИ, образу союзного для Белоруссии государства?

Читайте подробности: Образ России в белорусских СМИ: союзник ли?

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