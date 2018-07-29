Конгресс США призывают «отправить Путину ясное послание»

Вашингтон, , 10:31 — REGNUM В американском сегменте твиттера распространяется информация о законодательной инициативе в части вмешательства других стран в американские выборы. К соответствующему хэштегу «DETERact» пользователи могут также приложить черную табличку с текстом:

«Конгресс должен отправить Путину ясное послание: если вы атакуете американских кандидатов, кампании или выборную инфраструктуру, вы столкнетесь с суровыми последствиями».

Сенатор Мария Кэнтулл 29 июля в комментарии к этому призыву пишет:

«Вывод американских спецслужб предельно ясен: российское вмешательство в наши выборы — это факт. Мы должны принять незамедлительные меры по защите и обеспечению наших выборов от будущего вмешательства России или кого-либо еще».

Ранее Кэнтуэлл говорила, что соответствующий законопроект предлагает использовать «угрозу мощных санкций, чтобы разубедить враждебные иностранные державы вмешиваться в наши выборы. Это гарантирует, что они заранее будут знать: расходы перевесят выгоду».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс, предстоящие выборы в американский конгресс пока нельзя считать свободными от угрозы российского вмешательства. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не потерпит никакого вмешательства в американские выборы. Очередные выборы в американский конгресс должны пройти 6 ноября.