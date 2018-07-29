В Армении ждут суда над тремя президентами

Ереван, , 10:12 — REGNUM Второй президент Армении Роберт Кочарян сегодня является самым высокопоставленным бывшим чиновником страны, которому предъявлено обвинение за действия, совершенные во время правления. Однако спустя сутки после того как в отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения был избран арест и из зала суда бывшего президента забрали в изолятор Службы национальной безопасности, уже звучат разговоры о том, что и первого и третьего президентов нужно призвать к ответственности. Первого президента Левона Тер-Петросяна за то, что он поднял народ, протестуя против итогов президентских выборов в феврале 2008, а третьего Сержа Саргсяна — за соучастие в преступлениях, в которых обвиняется его предшественник Роберт Кочарян.

Армянское издание «Грапарак» собрало все высказывания Сержа Саргсяна о событиях 1 марта 2008 года, когда демонстрантов — сторонников кандидата от оппозиции Левона Тер-Петросяна — разогнали с применением огнестрельного оружия, а в стране было введено чрезвычайное положение. Газета пишет:

» …словосочетание «1 марта» в последний раз прозвучало из уст Сержа Саргсяна в самый разгар апрельских демонстраций — перед своей отставкой. Новоизбранный премьер-министр на встрече с Николом Пашиняном, напомним, сказал: «вы не осознаете степень ответственности, вы не вынесли уроков из 1 марта и если вы будете в таком тоне разговаривать, мне остается лишь вам еще раз посоветовать вернуться в правовое поле и вообще в рамки логических действий. В противном случае — вся ответственность ляжет на вас. Выбирайте» … Это его заявление вызвало большое потрясение среди общественности и было воспринято как признание в том, что организатором и виновным в тех трагических событиях был именно он. Будет ли в отношении него, как принимавшего участие в свержении конституционного строя должностного лица, осуществлено уголовное преследование? И окажется ли он, как и Кочарян под арестом, остается только догадываться».

Политолог Айк Мартиросян в контексте ареста Роберта Кочаряна говорит о том, что органам следствия следует обратить внимание также и на Сержа Саргсяна. Об этом он пишет на своей странице Facеbook, сообщает Arenanews. am:

«Сейчас уже очевидно, что Серж Саргсян тоже должен быть арестован. И если это не будет сделано быстро и резко, то возникнет множество вопросов. С другой стороны, очевидно, что к правовой ответственности должен быть призван и Левон Тер-Петросян. В конце концов, все трагедии второй Республики Армения, включая сегодняшние, родились по его вине. Возможных статей много: начиная от разграбления экономических ресурсов, заканчивая государственной изменой, фальсификацией выборов и свержением конституционного строя, когда впервые избранный вторым президентом соперник так и не вступил в должность. Выдвижение обвинения против Левона Тер-Петросяна пока что кажется сомнительным. Но если призовутся к ответственности второй и третий президенты, а первый избежит этого, то это может нанести моральный удар власти. И это обстоятельство будет использовать формирующаяся оппозиция. Все три президента в равной степени ответственны за сегодняшнее состояние Армении и все в равной степени должны держать ответ перед законом».