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В штате Юта на празднике в честь секс-меньшинств призвали «любить громко»

Политика

Детали

В штате Юта на празднике в честь секс-меньшинств призвали «любить громко»
Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Юта, США, 29 июля 2018, 10:19 — REGNUM  Американский штат Юта отметил праздник ЛГБТ под названием День громкой любви. 29 июля в твиттер-аккаунте офиса сенатор от этого штата, Оррина Хатча, размещено соответствующее поздравление от его имени:

«Если когда и было время показать нашим ЛГБТ-друзьям, как сильно мы их любим, то это сейчас, в мире, где миллионы страдают в молчании. Мы обязаны друг другу любить громко».

Напомним, в 2015 году Верховный суд США вынес историческое решение о том, что заключение гомосексуальных браков не противоречит американской конституции. Решение Верховного суда, которое сделало гей-браки легальными на всей территории США, признало заключение гей-союза конституционным правом граждан этой страны.

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Легализация однополых браков в США
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