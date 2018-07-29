Times of India: Индия может приобрести у США систему ПРО NASAMS II

Нью-Дели, , 09:30 — REGNUM Власти Индии рассматривают возможность приобретения у США системы противовоздушной обороны National Advanced Surface-to-Air Missile System II (NASAMS II). Об этом сегодня, 29 июля, пишет газета Times of India со ссылкой на свои источники.

По данным издания, власти Индии хотят усилить позиционный район противовоздушной обороны столицы — Нью-Дели. Для этого у США могут быть приобретены системы ПРО NASAMS II.

При этом Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии, в котором председательствует министр обороны страны Нирмалы Ситараман, уже одобрил «признание необходимости» покупки у США систем ПРО NASAMS II. Это означает, что закупка может быть произведена без объявления тендера с несколькими участниками.

Сумма сделки может составить $1 млрд.

Напомним, что система ПРО NASAMS II — это совместная разработка американской компании Raytheon и норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace. Комплексы NASAMS II предназначены для поражения воздушных целей на малых и средних высотах.