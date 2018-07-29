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ЛНР: За сутки ВСУ два раза обстреляли территорию республики

Политика

Украинская сторона не соблюдает режим прекращения огня

ЛНР: За сутки ВСУ два раза обстреляли территорию республики
Иллюстрация: Ministry of Defense of Ukraine
Солдат ВСУ

Луганск, 29 июля 2018, 08:04 — REGNUM  Украинские боевики за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные военного ведомства.

По данным луганских военных, обстрелам подверглись районы сёл Лозовое и Сокольники.

Украинские боевики стреляли из 82-миллиметровых миномётов и различного вида гранатомётов.

Напомним, что систематические обстрелы территорий ДНР и ЛНР украинские боевики проводят практически каждые сутки.

Кроме того, луганские военные ранее сообщали, что ВСУ развертывают зенитно-ракетные комплексы на линии фронта в Донбассе.

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Артобстрелы республик Донбасса
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