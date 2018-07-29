Сын Рональда Рейгана: У сторонников президента США — «синдром Трампа»

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Сын бывшего президента США Рональда Рейгана — Рон считает, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа слишком сильно увлечены ненавистью к Демократической партии, что готовы даже выбрать российского лидера Владимира Путина американским президентом, вместо любого представителя Демпартии. Об это он заявил в интервью телеканалу MSNBC накануне, 28 июля.

Он также считает, что сторонники Трампа утратили объективность и слепо следуют за президентом США. Тех, кого Трамп любит, они будут любить тоже и наоборот.

«Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить», — сказал Рон Рейган.

По его мнению, это уже похоже на «синдром Трампа» и его сторонники «элементарно не дружат с реальностью».