Депутат бундестага: Доказательств виновности РФ к отравлении Скрипалей нет

Берлин, , 07:34 — REGNUM Депутат германского бундестага Хайке Хензель заявил, что ни у британским, ни у немецких специальных служб нет никакого подтверждения того, что Россия каким-то образом причастная к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочери Юлии в марте этого года в английском городе Солсбери. Об этом Хензель заявил в интервью Junge Welt.

Хензель отметил, что германское правительство уже второй раз за короткий срок оказалось предоставлять бундестагу и гражданам Германии доказательства, якобы полученные от британских спецслужб, на основании которых Россия обвиняется в отравлении Скрипалец.

Такой отказ, по мнению депутата Хензеля, свидетельствует лишь об одном — никаких реальных доказательств нет.

Также он отметил, что власти Германии не отвечают на запрос о том, действительно ли германские спецслцжбы обладают отравляющим веществом А-234, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.