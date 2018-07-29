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Депутат бундестага: Доказательств виновности РФ к отравлении Скрипалей нет

Политика

Правительство Германии не отвечает на запросы депутатов о «доказательствах» причастности России к отравлению Скрипалей

Берлин, 29 июля 2018, 07:34 — REGNUM  Депутат германского бундестага Хайке Хензель заявил, что ни у британским, ни у немецких специальных служб нет никакого подтверждения того, что Россия каким-то образом причастная к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочери Юлии в марте этого года в английском городе Солсбери. Об этом Хензель заявил в интервью Junge Welt.

Хензель отметил, что германское правительство уже второй раз за короткий срок оказалось предоставлять бундестагу и гражданам Германии доказательства, якобы полученные от британских спецслужб, на основании которых Россия обвиняется в отравлении Скрипалец.

Такой отказ, по мнению депутата Хензеля, свидетельствует лишь об одном — никаких реальных доказательств нет.

Также он отметил, что власти Германии не отвечают на запрос о том, действительно ли германские спецслцжбы обладают отравляющим веществом А-234, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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