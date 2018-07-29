Орбан назвал «примитивной» политику ЕС в отношении России

Бухарест, , 05:39 — REGNUM Евросоюз проводит по отношению к России «примитивную» политику. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле Тушнад.

«С моей точки зрения, ЕС проводит, прошу прощения, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу», — цитирует Орбана румынское агентство Agerpres.

Некоторые страны ЕС — прибалтийские государства и Польша — могут чувствовать себя в опасности из-за России в силу своей истории и географического положения. Однако у других стран, включая Словакию, Венгрию, Чехию — оснований для ощущения угрозы нет, отметил он.

И если странам Прибалтики и Польше были бы полезны дополнительные гарантии безопасности, то другим странам пошло бы на пользу развитие двусторонних отношений с Москврой. Евросоюзу нужна намного более дифференцированная и определенная политика по отношению к РФ, поянсил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан заявил о необходимости создания новой Европейской комиссии, подход которой к миграционной политике будет иным. Дни действующей комиссии сочтены, новая же не должна будет наказывать страны, которые хотят защитить свои границы, отметил он.

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