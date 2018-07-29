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Порошенко: Князь Владимир сделал европейский выбор в 988 году

Политика

Киевский князь сам принял христианство и крестил страну

Киев, 29 июля 2018, 04:51 — REGNUM  Решение князя Владимира о крещении Руси в 988 году стало «европейским выбором». Об этом, выступая на Владимирской горке в Киеве, заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Украинский лидер напомнил, что 1030 лет назад киевский князь сам принял христианство и крестил страну. Его выбор был судьбоносным.

«Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — цитирует Порошенко «Укринформ».

Как сообщало ИА REGNUM, торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси, проходят в России, на Украине и в Белоруссии. В Киеве участниками Крестного хода канонической УПЦ стали более 250 тыс. человек — мероприятие стало самым массовым за недавнее время. Акции Киевского Патриархата заметной поддержки прихожан не имели.

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