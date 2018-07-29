Воскресенье, 29 Июля 2018 года
04:31:50 МСК

Эрдоган: США могут лишиться сильного союзника — Турции

Политика

Если не изменят своего к ней отношения

Анкара, 29 июля 2018, 03:57 — REGNUM  США могут лишиться «сильного и искреннего» союзника в лице Турции, если их отношение к Анкаре не изменится. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.

Турецкий лидер прокомментировал заявления американских властей в связи с судебным процессом в отношении пастора Эндрю Брансона. Турция не привязана к США, подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Анкара не намерена торговаться в вопросе о Брансоне и не собирается отступать под угрозами применения сакций. Официальные заявления, звучащие на этот счёт из Вашингтона, глава Турции назвал «психологической войной».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Турции был арестован американский пастор Эндрю Брансон. Турецкие власти обвиняют его в связях в запрещенными в стране Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО).

Президент США Дональд Трамп потребовал освобождения Брансона, пригрозив Турции санкциями. В турецком МИД заявили, что никто не вправе диктовать Анкаре, как поступать.

Читайте также: Трамп угрожает ввести санкции против Турции

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции об угрозе санкций: Никто не смеет нам диктовать свою волю

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить