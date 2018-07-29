Александр Белов, , 07:14 — REGNUM

Избирательная комиссия Пакистана объявила в пятницу, 27 июля, что партия «Движение за справедливость», возглавляемая бывшей звездой пакистанского крикета Имраном Ханом, набрала большинство голосов. Партия «Движение за справедливость» пришла к власти впервые, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.

Читайте также: Atlantic: Блеф Трампа может привести к катастрофическим последствиям

Учитывая то, что смена руководства в той или иной стране иногда приводила к временному изменению отношения к китайским инвестициям, некоторые западные СМИ стали раздувать тему о том, приведет ли к подобному изменению смена пакистанского руководства. На Западе задались вопросом: изменит ли Хан политику в отношении КНР?

Все китайские исследователи, опрошенные The Global Times, выразили твердую уверенность в том, что связи между Пакистаном и Китаем не претерпят изменений. Поддержка китайско-пакистанских отношений останется ключевым элементом пакистанской дипломатии.

Победа партии «Движение за справедливость» является важным политическим событием. Китай никогда не предпринимал попыток вмешаться во внутреннюю политику Исламабада. Китайско-пакистанские отношения всегда преобладали над внутренними политическими изменениями Пакистана.

Что касается Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), в Пакистане никогда не было никаких политических противоречий относительно данного проекта. Удалось достигнуть консенсус в отношении КПЭК, который был признан мегапроектом, приносящим пользу обеим странам. Дискуссии относительно КПЭК носят технический характер и не представляют собой препятствие стратегического характера.

Как сообщало, Хан заявил, что он признает важность КПЭК и что Пакистан могу бы поучиться у Китая борьбе с коррупцией и политике, направленной на сокращение уровня нищеты. КПЭК имеет стратегическое значение для обеих стран, он придаст мощный импульс экономическому развитию Пакистана. Западные спекуляции относительно «долговой ловушки» — это проявление политической шумихи, которая должна посеять раздор между Пекином и Исламабадом.

Китай и Пакистан тщательно анализируют соответствующие проблемы задолженности, связанные с двусторонним сотрудничеством, с тем, чтобы долги находились в пределах контролируемого диапазона. Обе страны пользуются высоким уровнем взаимного доверия. Перечисленные факторы обеспечивают беспроблемное двустороннее сотрудничество.

Эксперты считают, что Хану придется заниматься в основном внутренними проблемами, включая внутренний экстремизм, проблемы экономического развития, демографический бум и водный кризис. Очевидно, что экономическое развитие является ключом к решению многих проблем. Китай является самым надежным другом Пакистана, который стремится к стабильности и процветанию Пакистана.

Читайте также: Asia Times: ЕС нашел торговую альтернативу рынку США?

Экономический коридор нельзя создать всего за один день. Китай и Пакистан должны игнорировать провокационные комментарии со стороны Запада, у них нет поводов для разногласий. Пекин должен продолжить свою работу, осуществляя план в соответствии с реальностью и следить за тем, чтобы проделанная работа соответствовала интересам обеих стран и выполняла конструктивную роль в региональном процветании. Развитие вновь превратиться в ключевую тему страны, которая нуждается в поддержке при реализации инфраструктурных проектов. Уменьшение экстремизма в Южной Азии обеспечит яркое и процветающее будущее для Китайско-пакистанского экономического коридора, который дополнительно укрепит связи между Пекином и Исламабадом.