Основателя WikiLeaks назвали «проблемой для Эквадора»

Кито, , 23:37 — REGNUM Власти Эквадора обсуждают с представителями правительства Великобритании вопрос о судьбе основателя разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиане Ассанже, который пять лет пребывает в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено в интервью газете El Pais.

По его словам, Кито хочет найти выход для основателя WikiLeaks, который является «проблемой для Эквадора». Морено считает, что Ассанж в ближайшем будущем должен покинуть посольство Эквадора в столице Великобритании, но так, чтобы опасность его жизни не угрожала.

Ранее британские СМИ сообщали, что между Лондоном и Кито ведутся переговоры относительно того, каким образом основатель разоблачительного ресурса WikiLeaks может быть выселен из диппредставительства страны.

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