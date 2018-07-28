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Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Политика

Главный военно-морской парад, участие в котором примут десятки кораблей и катеров, пройдёт 29 июля в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
Александр Осипов © ИА Красная Весна
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Москва, 28 июля 2018, 20:18 — REGNUM  Проведение Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, который пройдет 29 июля в День Военно-морского флота (ВМФ), утвердил президент РФ Владимир Путин. Текст указа обнародовала пресс-служба Кремля.

«Постановляю провести 29 июля 2018 г., в День ВМФ, в г. Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — говорится в тексте указа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Главный военно-морской парад, участие в котором примут десятки кораблей и катеров, пройдёт 29 июля в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Парад начнется на Неве в 11:00 мск.

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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