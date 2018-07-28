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Госсекретарь США и глава МИД Турции провели телефонный разговор

Политика

«Подробности телефонного разговора не разглашаются»

Госсекретарь США и глава МИД Турции провели телефонный разговор
Иван Шилов © ИА REGNUM
Граница Турции

Анкара, 28 июля 2018, 19:26 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает в субботу, 28 июля, агентство «Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники.

«Подробности телефонного разговора не разглашаются», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля вице-президент США Майк Пенс потребовал от официальных властей Турции освободить американского пастора Эндрю Брансона.

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Турция и США
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