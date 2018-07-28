Кравчук рассказал о готовившемся покушении на Януковича

Киев, , 19:14 — REGNUM Экс-президент Украины Леонид Кравчук незадолго до госпереворота-2014 в Киеве получил информацию о готовящемся покушении на тогда еще действующего главу государства Виктора Януковича. Об этом сообщил сам украинский политик в интервью изданию «Страна.ua».

"Поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон, — сказал Кравчук. — автор телефонного звонка сказал, мне, что готовится убийство Януковича».

По его словам, неизвестные, готовившие покушение на Януковича, называли себя «группой Чаушеску».

Кравчук добавил, что он передал данную информацию администрации президента Украины, так как связаться с самим Януковичем не смог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госпереворот на Украине произошел в феврале 2014 г.