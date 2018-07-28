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Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Политика

29 июля в День ВМФ в Санкт-Петербурге на Неве пройдёт главный военно-морской парад с участием десятков кораблей и катеров

Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна
Большая Нева. Морской парад. Санкт-Петербург

Москва, 28 июля 2018, 18:34 — REGNUM  В мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота (ВМФ), примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства примет проходящий в акватории Невы военно-морской парад, а также посетит Нахимовское военно-морское училище.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июля в День ВМФ в Санкт-Петербурге на Неве пройдёт главный военно-морской парад с участием десятков кораблей и катеров, самолетов и вертолетов, а также более 4 тыс. военнослужащих. Парад начнется в 11:00 мск.

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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