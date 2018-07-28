Арест экс-президент Армении Кочаряна его офис считает «вендеттой»

Ереван, , 15:44 — REGNUM И дело, и арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна абсолютно незаконны. Об этом заявил руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян на пресс-конференции сегодня, 28 июля.

Встреча с журналистами Согомоняна, а также трёх адвокатов Кочаряна была созвана, так как вчера поздно вечером суд решил арестовать бывшего главу Армении по делу «1 марта».

«Это очевидное политическое и личное преследование, политическая и личная вендетта, которая не укладывается в правовом поле и не имеет юридической обоснованности», — сказал Согомонян. При этом он не назвал кем именно осуществляется преследование, так как не имеет доказательств.

По его словам, это правовой беспредел, из которого есть два выхода: «Или находится в бегах, что для него [Кочаряна] неприемлемо, или же сесть в тюрьму и бороться. Он сел и борется», — заявил Согомонян.

На вопрос о вероятных сценариях развития дела адвокат Кочаряна Рубен Саакян ответил, что дело такое ясное, что может быть только одни сценарий — Кочарян будет оправдан.

«Роберт Кочарян будет оправдан, не сомневайтесь, Роберт Кочарян в скором времени будет освобожден», — подытожил Согомонян.

По словам адвоката Арама Орбеляна, до конца непонятна суть выдвинутого против Кочаряна обвинения.

«Не могу до конца понять составляющие компоненты преступления. Обвинения должны выдвигаться не по каким-либо общим положениям, то есть конкретное действие не может не быть указано. Мы до конца не можем определить то конкретное действие, вокруг которого велись бы обсуждения о наличии состава преступления», — сказал адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана 27 июля поздно вечером удовлетворил ходатайство об аресте на два месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

26 июля после допроса в Специальной следственной службе (ССС) Армении по делу о событиях 1 марта 2008 года Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса РА — насильственное изменения конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.

Экс-президент, руководивший Арменией в 1998—2008 гг., настаивает на своей невиновности, характеризуя выдвинутое обвинение как «очевидное политическое преследование».

По тому же делу проходит также действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, но ереванский суд решил отпустить его под залог в $10 тысяч. В то же время Хачатурову запретили покидать территорию Армении.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна. Несмотря на то, что выборы сопровождались массовыми нарушениями, ЦИК и Конституционный суд признали выборы состоявшимися.

Однако в рассекреченных документах «Викиликс» упоминается, что судья КС Армении Валерий Погосян на встрече с сотрудниками посольства США заявил, что на суд оказывалось давление со стороны администрации президента Армении.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, по официальным данным погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов.

В числе организаторов митингов в 2008 году был также нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, который был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта Пашинян некоторое время находился в подполье, потом сдался. В 2010 году он был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.

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