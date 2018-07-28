Правительство упростило процедуру получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Москва, , 15:25 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое несколько упрощает процедуру получения гражданами субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Документ опубликован сегодня, 28 июля, на официальном сайте правительства России.

Данное постановление вносит изменения в правила предоставления гражданам субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Суть изменений в том, что при подаче заявлений на предоставление судбсидий при оплате услуг ЖКХ граждане будут самостоятельно декларировать состав своей семьи.

Ранее правила предполагали обязательное предоставлении справки о составе семьи, а также документально подтверждать причины изменения состава семьи.

Существовавший порядок был крайне неудобен и затруднял реализацию права граждан на получение субсидий при оплате ЖКУ. Теперь уполномоченные органы будут проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений.