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Годовщину создания народно-освободительной армии Китая отметили в Минске

Политика

Торжественный прием прошел в посольстве КНР

Минск, 28 июля 2018, 14:31 — REGNUM  В Минске, в посольстве КНР в Белоруссии, прошел торжественный прием по случаю очередной годовщины создания НОАК, сообщает 28 июля Синьхуа.

Напомнив собравшимся об истории НОАК, военный и военно-воздушный атташе КНР старший полковник Цюй Хуэйцзян рассказал о мероприятиях, которые проводятся в стране в целях создания мощной современной армии. Особый упор им был сделан на оборонительном характере военного строительства в КНР, которое осуществляется в соответствии с решениями КПК и китайского правительства, указаниями Си Цзиньпина.

На приеме присутствовали около 400 человек, в том числе министр обороны Белоруссии Андрей Равков, посол КНР Цуй Цимин и сотрудники дипломатического представительства.

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Армия Китая
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