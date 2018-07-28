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Путин: Крещение Руси — это отправная точка развития Российского государства

Политика

Крещение земли Русской произошло примерно в 988 году

Путин: Крещение Руси — это отправная точка развития Российского государства
Клавдий Лебедев. Крещение киевлян

Москва, 28 июля 2018, 14:18 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крещение Руси в 988 году стало отправной точкой развития российской государственности. Об этом российский лидер заявил сегодня, 28 июля, в ходе торжеств, посвященных 1030-летию Крещения Руси.

По словам Путина, Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап российской истории. Это событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы.

«Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние и на всё мировое развитие», — сказал президент.

Данное событие без сомнения стало отправной точкой становления и развития российской государственности.

Напомним, ранее сегодня на Соборной площади Московского Кремля состоялась торжественная литургия по случаю 1030-летия крещения Руси. Затем от Соборной площади до памятника святому, равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади прошел крестный ход.

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Православие
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