Международный конкурс «Десантный взвод» стартовал под Псковом

Псков, , 13:12 — REGNUM На полигоне «Завеличье» под Псковом сегодня, 28 июля, стартовал Международный конкурс военно-профессионального мастерства «Десантный взвод». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования открыли врио губернатора региона Михаил Ведерников и командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Международный конкурс военно-полевой выучки «Десантный взвод» проводится в четврёртый в рамках Армейских международных игр (АрМИ), которые были задуманы как состязательная форма боевой подгодготовки Вооруженных Сил.

«По накалу страстей и зрелищности игры не уступают ведущим мировым спортивным первенствам, а в народе их уже прозвали военной олимпиадой», — отметил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что Армейские международные игры послужат не только обмену опытом и развитию сотрудничества военных ведомств, но и укреплению дружеских отношений между странами.

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Псковская область принимает соревнования подобного уровня впервые. В конкурсе «Десантный взвод» принимают участие военнослужащие десяти стран мира: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР.

На церемонии открытия спортсмены-парашютисты десантировались с флагами стран-участниц под аккомпанемент симфонического оркестра Псковской областной филармонии.

Напомним, четвёртый международный конкурс «Десантный взвод» пройдёт в Псковской области с 28 июля по 9 августа в рамках «АрМИ-2018». В нём примут участие более 420 военнослужащих из десяти стран. В качестве наблюдателей выступят представители Индии.

Согласно договоренности, принимающая сторона обеспечила военной техникой и вооружением восемь из десяти участвующих в конкурсе команд. Исключение — команда из Китая, которые прибыли в район проведения соревнований со своим снаряжением.

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