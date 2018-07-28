Совфед одобрил День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Империи

Москва, , 12:59 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой памятной дате в России, предает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Предполагается, что уже в 2019 году Россия будет отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)».

«Закон, неся в себе мощный патриотический заряд, будет работать, прежде всего, на укрепление единства нашего общества», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом, по мнению сенатора, закон можно считать и ответом на выпущенную на днях госдепом «Крымскую декларацию», в которой США подтверждают свой отказ признать воссоединение Крыма с Россией.

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