Косачев анонсировал новый проект закона о визовых центрах в РФ

Москва, , 12:48 — REGNUM Автор законопроекта об аккредитации визовых центров член Совфеда Константин Косачев сообщил об отзыве законопроекта из Госдумы.

«Не можем не учитывать информационную кампанию, развёрнутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров», — отметил Косачев в соцсети.

Сенатор заявил, что не откажется от идеи регулирования деятельности визовых центров.

«Да, отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи и обязательно вернёмся к ней в ходе осенней сессии… Увидимся в сентябре», — указал парламентарий.

Косачев пригласил «разумное и здравомыслящее профессиональное сообщество, всех заинтересованных граждан к продолжению диалога».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатива сенаторов вызвала широкий резонанс, ряд экспертов указывали на предстоящие сложности с получением виз в ряд стран.

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