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Путин приветствовал участников IV международных армейских игр

Политика

Армейские игры стали хорошей традицией

Путин приветствовал участников IV международных армейских игр
Иллюстрация: Mil.ru
Российский танк

Москва, 28 июля 2018, 12:02 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал участников и гостей четвёртых Армейских международных игр. Приветственная телеграмма главы государства опубликована сегодня, 28 июля, на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что масштабные и зрелищные армейские соревнования становятся хорошей традицией. С каждым годом они привлекают все большее число военнослужащих, как из России, так и из других стран. Эти соревнования позволяют военнослужащим продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твёрдость характера, а также умение работать в команде.

Четвёртые международные армейские игры пройдут на высоко организационном уровне подчеркнул президент России. Зрителей эти соревнования должны порадовать честной и бескомпромиссной борьбой, а также яркими победами.

В целом международные армейские игры будут способствовать развитию международного военно-технического сотрудничества и популяризации воинской службы, считает президент Путин.

Участникам Игр Путин пожелал успехов, а болельщикам — добрых и незабываемых впечатлений.

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Армейские международные игры — 2018 (АрМИ)
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