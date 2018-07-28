РПЦ в год 1030-летия Крещения Руси предостерегает от неоязычества

Москва, , 10:11 — REGNUM Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что в современно мире неоязычество связано с радикальным национализмом и крайне опасно для государств, особенно — для многонациональной общности людей. Об этом митрополит заявил в интервью журналистам по случают 1030-летия Крещения Руси.

Священнослужитель отметил, что в условиях, когда общество находится в духовном, социальном и экономическом кризисе, его сопряжение с неоязычеством и культом силы становится очень опасным.

«Неоязычество также связано с радикальным национализмом, а это может представлять угрозу и для государства, особенно, если оно такое крупное и многонациональное, как Россия», — сказал митрополит.

Илларион обратил внимание, что неслучайно неоязычество очень популярно среди нынешних украинских радикальных националистов.

Не так давно на Украине неоязычники рубили кресты, жгли храмы и оскверняли памятники святому князю Владимиру.

Митрополит призвал не забывать уроки истории. Ведь в новейшей истории европейской цивилизации уже были попытки возвращения к неоязычеству, в том числе на уровне государственных идеологий. Яркий пример — Третий рейх. Чем закончились эти попытки также хорошо известно.

Что касается славянского неоязычества, то оно, по мнению священнослужителя, выглядит особенно жалко, так как все скудные реальные сведения о почитавшихся славянами божествах сохранились лишь благодаря фрагментарным упоминаниям христианских письменных источников. Современные славянские неоязычники в основном опираются на подделки вроде «Велесовой книги».

«Любая попытка реконструкции культов и ритуалов дохристианской Руси не более исторична и достоверна, чем ролевые игры поклонников Толкиена», — отметил архиерей.

Дохристианская, языческая Русь также выглядит по мнению митрополита Иларион весьма неблаговидно. Цивилизованному миру Русь была известна в основном благодаря своим разбойничьим набегам, дикими нравам и торговли рабами, отметил священнослужитель.