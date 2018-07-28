Трамп заявил, что не потерпит вмешательства в американские выборы

Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не потерпит никакого вмешательства в американские выборы. Об этом заявил накануне, 27 июля, на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) США.

Заседание СНБ было посвящено противодействию вмешательства в американские выборы. Трамп заявил, что «не потерпит иностранного вмешательства» в американские выборы «со стороны любых государств или других злонамеренных лиц».

Также на совещании были обсуждены вопросы помощи федеральным и местным властям в области кибернетической безопасности. Кроме того, поднимались вопросы о том, какие меры по привлечению к ответственности будут применяться к тем, кто пытался незаконно вмешаться в политические и электоральные процессы США.

На заседании Трамп ясно дал понять, что не потерпит каких бы то ни было вмешательств в американские выборы.

Напомним, что в США в этом году будет избран новый состав палаты представителей Конгресса. Также будет переизбраны около трети сенаторов и почти все губернаторы штатов.